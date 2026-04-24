YK: Valtaosa maailman nälkäisistä elää vain kymmenessä maassa − näissä maissa tilanne on surkeinRaportissa ennakoidaan, että kuluvasta vuodesta on tulossa ruokapulan suhteen yhtä paha, ellei jopa pahempi, kuin viime vuodesta.
Kaksi kolmannesta maailman akuutista ruokapulasta kärsivistä ihmisistä elää vain kymmenessä maassa, kerrottiin YK:n vuotuisessa ruokakriisejä käsittelevässä raportissa perjantaina.
Surkein tilanne on Sudanissa, Nigeriassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa, joissa oli yhteensä kolmannes maailman nälkäisistä.
Suurin syy ruokapulaan olivat konfliktit ja sodat. Viime vuoden raportti oli samalla ensimmäinen, jossa nälänhätä vahvistettiin kahdessa eri paikassa, Sudanissa ja Gazassa, saman raportointikauden aikana.
Perjantain raportti oli järjestyksessään kymmenes.
Raportissa ennakoidaan niin ikään, että kuluvasta vuodesta on tulossa ruokapulan suhteen yhtä paha, ellei jopa pahempi, kuin viime vuodesta. Konfliktien määrä ei ole vähenemässä, ja ilmastonmuutos pahentaa sään ääri-ilmiöitä.
Raportin mukaan akuutista ruokapulasta kärsi viime vuonna liki 266 miljoonaa ihmistä 47 maassa.
