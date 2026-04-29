Saksaan eksynyttä ryhävalasta hinataan vedellä täytetyssä proomussa PohjanmerelleUseat asiantuntijat ovat arvostelleet pelastusyrityksiä, jotka saattavat tuottaa sairaalle eläimelle lisää kärsimystä.
Saksan rannikolle viikkokausiksi juuttunutta ryhävalasta hinataan tänään kohti Tanskan pohjoispuolella olevaa Kattegatia ja Pohjanmerta, jonne se on tarkoitus vapauttaa.
Asiasta raportoi muiden muassa Pohjois-Saksan yleisradio NDR.
Eläin kulkee vedellä täytetyssä proomussa, jota vetää Fortuna B -niminen alus. Proomu on varsinaisesti kehitetty laivojen kuljetukseen. Mukana saattueessa on toinenkin, Robin Hood -niminen alus.
Valaan on havaittu päästelevän säännöllisesti vesisuihkuja proomustaan.
Timmyksi nimetty valas eksyi Itämerelle yli kuukausi sitten ja jumittui 29 päivän ajaksi Poelin saaren läheisyyteen.
Ennen nykyistä, yksityisten tahojen käynnistämää pelastusoperaatiota viranomaiset päättivät jo kertaalleen antaa eläimen kuolla rauhassa.
Useat asiantuntijat suhtautuvat edelleen kriittisesti pelastusyrityksiin. Arvioiden mukaan valas esimerkiksi kärsii melusta, jolle se kuljetuksessa altistuu.
