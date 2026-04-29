Varusmies jäi vuosi sitten kuorma-auton alle kasarmin pihalla – Puolustusvoimien turvallisuustutkinta valmistuiOnnettomuus tapahtui, kun maastokuorma-auto lähti liikkeelle jyrkästi oikealle kääntyen.
Puolustusvoimat kertoo saaneensa valmiiksi turvallisuustutkinnan onnettomuudesta, jossa varusmies jäi maastokuorma-auton alle Satakunnan Säkylässä huhtikuussa 2025.
Turma sattui, kun Porin prikaatin varusmiehet olivat palanneet maastoharjoituksesta varuskuntaan. Yksi harjoitukseen osallistunut varusmies jäi kuorma-auton alle, kun hän oli huoltamassa naamioverkkoa kasarmin takapihalla. Hän loukkaantui vakavasti.
Onnettomuus tapahtui, kun maastokuorma-auto lähti liikkeelle jyrkästi oikealle kääntyen. Auton ohjaamon oikealla puolella kaksi varusmiestä huolsi naamioverkkoa, ja toinen heistä jäi kääntyvän maastokuorma-auton takarenkaiden alle.
Tutkinnan mukaan onnettomuuden syntyyn vaikuttivat kuorma-auton kuljettajan näkyvyyttä rajaavat katvealueet sekä naamioverkkoa huoltaneiden kahden varusmiehen sijoittuminen ajoneuvon katvealueelle.
Tutkintaryhmä antoi onnettomuuden perusteella turvallisuussuosituksia.
Ryhmä muun muassa suosittelee, että raskaan ajoneuvon kuljettajalle tulisi velvollisuus tehdä tarkastuskierros ajoneuvonsa ympäri välittömästi ennen liikkeellelähtöä. Lisäksi sotilaan peruskoulutukseen suositellaan lisättäväksi koulutus toimimisesta ajoneuvojen läheisyydessä.
Suosituksia valmistellaan otettavaksi käyttöön Puolustusvoimissa mahdollisesti ensi heinäkuun saapumiserästä alkaen.
- Osaston luetuimmat