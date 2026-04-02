Poliisilla vahva epäily uudesta droonista Parikkalassa Tiistaina Parikkalan Pyhäjärven jäältä löytyi drooni.

Jaa Kuuntele

Parikkala sijaitsee Suomen Itä-Rajalla Etelä-Karjalassa. Kuva: Jarno Artika

Uutiset | Yhteiskunta STT

Kaakkois-Suomen poliisi epäilee, että Parikkalaan olisi pudonnut toinenkin drooni, uutisoi Iltalehti. STT:lle asian vahvistaa ylikomisario Jukka Tylli.

Tyllin mukaan poliisi sai mahdollisesta toisesta droonista eilen päivällä luotettavan vihjeen, jonka perusteella poliisi aloitti etsintätyöt.

Toistaiseksi poliisi ei ole löytänyt vielä mitään, mutta etsintöjä tehdään Parikkalan Rautalahden pohjoispuolella, jossa mahdollinen drooni sijaitsee.

Tyllin mukaan mahdollinen drooni sijaitsee maastossa eikä lähellä ole asutusta.

”Se on aika hankalakulkuista maastoa. Etsintää on aika vaikea suorittaa siellä pimeän aikana, minkä takia yöaikana etsintä keskeytettiin. Viranomaisia on kuitenkin ollut läpi yön paikalla”, Tylli sanoo.

Ensimmäisenä Parikkalan uudesta drooniepäilystä kertoi Iltalehti.

Tiistaina Parikkalan Pyhäjärven jäältä löytyi drooni. Eilen kerrottiin, että drooni oli ukrainalainen ja siinä oli taistelukärki. Viranomaiset räjäyttivät droonin.

Sunnuntaina kaksi droonia löytyi Kouvolasta ja Luumäeltä. Molemmat droonit on vahvistettu ukrainalaisiksi.

Uutista päivitetty ylikomisario Tyllin kommenteilla 2.4.2026 klo 9.05