Kotimainen yritys nappasi miljoonalainan – tähtäimessä vanhan rikastushiekan jalostus Betolarin saamalla lainalla rahoitettaisiin puolen miljoonan euron vuosittaista ostositoumusta Otanmäki minelle.

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Otanmäen kylä Kajaanissa rakentui alun perin kaivoksen yhteyteen. Vanhan, 1985 suljetun kaivoksen torni kuvan oikeassa yläkulmassa. Kuva: Miska Puumala

Uutiset | Talous Joonatan Reunanen

Kotimainen materiaaliteknologiayhtiö Betolar on solminut kolmen miljoonan euron määräaikaislainan Dansken kanssa, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Laina on tarkoitettu Otanmäki minen kanssa solmitun hankintasopimuksen alkuvaiheen kustannusten ja rikastushiekan ostositoumusten rahoittamiseen sekä yhtiön yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Euroopan investointirahasto (EIF) ja suomalainen Virala ovat antaneet lainaan liittyviä markkinaehtoisia takauksia.

MT uutisoi viime viikolla, että Betolar solmi Otanmäki minen kanssa 20 vuoden hankintasopimuksen vanhan kaivoksen rikastushiekasta. Sopimus antaa yhtiölle yksinoikeuden jalostaa Otanmäen kaivosalueen noin 10 miljoonan tonnin titaanipitoista rikastushiekkaa. Betolarin arvioiden mukaan metallien laskennallinen markkina-arvo olisi yli 7 miljardia euroa, kun metalleja jalostetaan.

Sopimuksen arvo muodostuu miljoonan euron kertamaksusta sekä vähintään puolen miljoonan euron vuosittaisesta ostositoumuksesta, kun toiminnan aloittamisen mahdollistavat viranomaisluvat on saatu. Nyt saadulla lainalla rahoitetaan tätä ostositoumusta.