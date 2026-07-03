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Juuri nyt | Ennallistamisesitys sai sahoilta täystyrmäyksen – ”Toimitaan pahan sumun keskellä”
Tilaajalle | Video: Maria saattoi vain seurata sivusta, kun vauhkoontunut karitsalauma pisteli tilan pionit poskiinsa