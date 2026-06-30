Wärtsilä toimittaa 300 miljoonan euron moottorit Yhdysvaltoihin – tämä on niiden polttoaineMoottoriyksiköistä voidaan koota nopeasti yhden gigawatin kapasiteetti konesalille.
Teknologiayhtiö Wärtsilä toimittaa moottorit voimalaan, joka varmistaa luotettavan sähkönsaannin suuren mittakaavan datakeskushankkeille Yhdysvalloissa.
Wärtsilän moottorit on suunniteltu tekoälyä tukeviin korkean suorituskyvyn datakeskuksiin. Moottorit tarjoavat kriittiseen toimintaan tarvittavan tehokkuuden, luotettavuuden sekä alhaisen veden kulutuksen, yhtiö tiedottaa.
Wärtsilä 34SG -moottorit ovat osoittaneet suorituskykynsä vaativissa, kuumissa olosuhteissa. Ne ovat itsenäisiä toinen toisiinsa liitettäviä moduuleita, minkä ansiosta kapasiteettia voidaan laajentaa skaalaamalla jopa yli yhteen gigawattiin.
Moottorien polttoaine on sähköverkon kapasiteettiongelmien takia maakaasu. Siitä on Yhdysvalloissa kehitteillä kymmeniä gigawatteja uutta kapasiteettia pelkästään datakeskusten omaan käyttöön.
Denverissä sijaitsevan, johtavan yhdysvaltalaisen energiayhtiö Liberty Energyn tekemä 292 miljoonan euron tilaus on suunniteltu kirjattavaksi Wärtsilän tilauskantaan vuoden 2026 kolmannelle neljännekselle.
Datakeskuksen kehittäjille moottorivoimalaitos merkitsee nopeampaa sähkön saantia ja mahdollisuutta skaalata sähkön tuotantokapasiteettia nopeasti kehittyvän tekoälykysynnän mukaisesti.Artikkelin aiheet
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