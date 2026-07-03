Koulujen kesälomien siirto jakaa mielipiteitä edelleen – ei saa kannatusta opetusalalta Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntokierros ehdotuksesta päättyy.

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Selvityksessä ehdotetaan myös kevätlomaa huhtikuun lopulle, jotta jo valmiiksi kuormittavasta kevätlukukaudesta ei tulisi liian pitkä. MIKKO STIG / LEHTIKUVA.

Uutiset | Koulutus STT

Ehdotus koulujen kesäloman siirtämisestä kahdella viikolla eteenpäin jakaa mielipiteitä myös lausuntokierroksen perusteella. Opetusalalla ajatukseen suhtaudutaan pääosin kriittisesti, mutta työnantaja- ja elinkeinoelämän järjestöissä uudistuksessa nähdään mahdollisuuksia.

Myös esimerkiksi työntekijöitä edustava Palvelualojen ammattiliitto PAM kannattaa kesälomien siirtoa. Liitto perustelee kantaansa selvityksillä, joiden mukaan kesälomien myöhentäminen pitkälle elokuuhun lisäisi matkailu- ja ravintola-alan työllisyyttä.

”Alan kannalta parasta olisi, että sesonki jatkuisi mahdollisimman pitkälle elokuuhun. Yritykset saisivat kotimaisten asiakasvirtojen lisäksi myös eurooppalaisten matkailijoiden mukanaan tuomat lisäeurot”, PAM katsoo lausunnossaan.

Liiton mukaan kesäloman siirtämisen ei voida tutkimusnäytön perusteella olettaa heikentävän oppimistuloksia, jos opetuspäivien määrä säilyy ennallaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntokierros ehdotuksesta päättyy perjantaina. Kyseessä on vasta selvitys asiasta, ei lakiluonnos.

Riskejä kuormittumiselle

Kriittisissä lausunnoissa nostetaan esille riskejä oppilaiden ja opettajien kuormittumiselle, vaikutuksia ylioppilaskokeisiin, yhteishakuun ja korkeakouluvalintoihin sekä laajoja käytännön seurauksia koko koulutusjärjestelmälle.

Perusopetuksen päättyminen kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin vaikuttaisi myös toisen asteen yhteishakuun, valintaprosessien aikatauluihin ja opintojen aloitukseen, useissa lausunnoissa arvioidaan.

Opetushallitus esimerkiksi huomauttaa, että suurimmalla osalla lukioista ja peruskouluista on yhteisiä opettajia ja siksi lomien on tarkoituksenmukaista olla samaan aikaan.

Ylioppilastutkintolautakunnan näkemyksen mukaan lukio-opetuksen aloittaminen elokuun puolivälissä muun muassa heikentää lukiolaisten mahdollisuuksia osallistua syksyn ylioppilastutkintoon ja voi pidentää ylioppilaaksi valmistumiseen kuluvaa aikaa.

Uusi lomarytmitys?

Selvityksessä ehdotetaan lisäksi kevätlomaa huhtikuun lopulle, jotta jo valmiiksi kuormittavasta kevätlukukaudesta ei tulisi uudistuksen myötä liian pitkä.

Vientialan työnantajia edustava Teknologiateollisuus pitää hyvänä, että koko lukuvuoden rytmitystä tarkastellaan uudelleen, koska suomalainen lomarytmi poikkeaa sen mukaan keskeisistä eurooppalaisista kilpailijamaista.

Suomen Yrittäjät olisi myös valmis siirtämään lomia niin, että elokuu olisi kokonaisuudessaan kesäkuukausi.

”Pidämme toimivimpana mallia, jossa kouluvuosi rytmittyisi viiteen suurin piirtein samanpituiseen jaksoon, joiden välissä olisi vähintään viikon mittaiset tauot syysloma, joululoma, talviloma ja kevätloma”, Yrittäjät ehdottaa.

Yrittäjien mielestä kesälomien siirtäminen on siitä harvinainen rakenneuudistus, että se voidaan toteuttaa ilman merkittäviä julkisia kustannuksia.

Luokanopettajat puolestaan kokevat, että ehdotusta perustellaan enemmän matkailu- ja elinkeinoelämän tarpeilla kuin lasten oppimisella, hyvinvoinnilla tai koulun toiminnalla.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ja Kuntaliitto arvioivat lausunnoissaan, että muistioluonnos voi toimia alustavana keskustelunavauksena. Se ei kuitenkaan niiden mielestä sisällä sellaisia perusteluja mallin hyödyistä, joiden pohjalta lainsäädäntömuutoksiin olisi perusteltua ryhtyä.