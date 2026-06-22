Erä lasten muuminaksuja vedetään takaisin Tuotteen syömisestä ei aiheudu välitöntä vaaraa, mutta pidempiaikainen altistuminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

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Kuva: Suomen Oikia Oy

Uutiset | Ruoka STT

Erä Suomen Oikia Oy:n valmistamia lasten naksuja vedetään takaisin niissä todettujen kohonneiden okratoksiini A -pitoisuuksien vuoksi, tiedottaa Ruokavirasto.

Kyse on Oikia Moomin -tuotemerkin herne-porkkanaluomukauranaksuista, joiden pakkauskoko on 35 grammaa. Takaisin vedettävän erän parasta ennen -merkintä on 1.3.2027.

Tuotteen syömisestä ei aiheudu välitöntä vaaraa, mutta pidempiaikainen altistuminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Ruokaviraston mukaan tuotetta ei tule syödä tai tarjota lapsille.

Valmistaja neuvoo tuotetta ostaneita ottamaan yhteyttä yrityksen verkkosivujen reklamaatiolomakkeen kautta hyvityksen saamiseksi. Ilmoitukseen tulee laittaa tuotteen pakkauksesta kuva, josta tulee ilmetä tuotteen päiväys tai eräkoodi.