Alkon myynti ja liikevaihto tippuivatAlkoholilain muutokset, taloustilanne ja veronkorotus vaikuttivat Alkon myyntiin.
Sekä Alkon litramyynti että liikevaihto laskivat viime vuonna lähes 8 prosenttia. Litramyynti putosi 7,8 prosenttia ja liikevaihto 7,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Syynä olivat Alkon mukaan alkoholilain muutokset, kuluttajien taloustilanne ja väkevien alkoholiveron korotus.
Alkoholilaki uudistui vuoden 2024 kesällä. Sen jälkeen päivittäistavarakaupoissa on saanut myydä käymisteitse valmistettuja enintään 8 prosenttia alkoholia sisältäviä alkoholijuomia.
Lisäksi kaupoissa saa myydä juomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 5,5 prosenttia.
Viinien ja muiden käymisteitse valmistettujen juomien, kuten siiderien, alkoholiveroa korotettiin vuodenvaihteessa noin yhdeksän prosenttia. Lisäksi väkevien juomien alkoholivero sidottiin kuluttajahintaindeksiin.
Valtio-omistajalle Alko maksoi tilikauden aikana 57 miljoonaa euroa osinkoa.
Litroissa mitattuna Alkon myynti laski noin 71 miljoonasta litrasta noin 66 miljoonaan litraan.
Alkoholijuomaverollinen liikevaihto taas laski noin 1,117 miljardista eurosta noin 1, 029 miljardiin euroon. Liikevoitto oli noin 23 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli noin 37 miljoonaa euroa.
Hallitus on uudistamassa alkoholilakia. Hallituksen esityksessä etämyynti sallittaisiin Suomesta käsin toimiville yrityksille ainoastaan 5,5:n tai 8 prosentin alkoholipitoisuuteen asti.
Sen sijaan jatkossa suomalaisilla olisi oikeus ostaa etämyynnistä kaiken vahvuisia alkoholijuomia muista EU-maista.
- Osaston luetuimmat