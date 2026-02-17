Hiihtolomalainen, oletko Kanarialla? Jos aiot hankkia tuliaiseksi siemeniä tai taimia, ota tämä huomioonMatkailijan on oltava tarkkana, jos aikoo tuoda Suomeen kasvituliaisia.
Kanarialla vierailevien on muistettava, että siementen, taimien ja hedelmien tuonti Suomeen vaatii kasvinterveystodistuksen, koska saaret eivät kuulu EU:n kasvinterveysalueeseen.
Madeiralta tuonti sen sijaan on vapaampaa, sillä siellä noudatetaan EU-sääntöjä.
- Osaston luetuimmat