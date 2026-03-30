Tämä iltaisin toistuva tapa tuplaa riskit sydämelleKeski-ikäiselle arjen rytmit ovat tärkeitä, kertoo tuore Oulun yliopiston tutkimus. Oletko kiinnittänyt huomiota tähän iltarutiiniin?
Epäsäännöllisesti nukkumaan meneminen keski-iässä voi ennustaa kohonnutta sydän- ja verisuonitautien riskiä, tiedottaa Oulun yliopisto.
Yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan huomattavat vaihtelut nukkumaanmenoajassa kaksinkertaistavat sydänriskejä.
Riskit kasvavat, jos nukkuu yössä alle kahdeksan tuntia. Riski on noin kaksinkertainen säännöllisesti nukkuviin verrattaessa.
Sen sijaan heräämisajan epäsäännöllisyys ei ollut yhteydessä sydäntapahtumiin, kuten sydän- tai aivoinfarktiin.
”Erityisesti nukkumaanmenon ajankohdan säännöllisyys vaikuttaa olevan tärkeää sydänterveydelle. Kyse on siis arjen rytmeistä ja niissä näkyvästä vaihtelusta”, Oulun yliopiston tutkijatohtori Laura Nauha sanoo tiedotteessa.
Tutkimukseen osallistui yli 3 000 Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntynyttä henkilöä.
