Lemmikkieläinten siirtojen edellytyksistä säädetään EU-lainsäädännössä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Paula Liesmäki

Lemmikkien kanssa ulkomaille matkustamista koskeva lainsäädäntö muuttuu. Uutta lainsäädäntöä aletaan soveltaa tänään, muistuttaa Tulli tiedotteessaan.

Lemmikkieläinten siirroista säädetään EU-lainsäädännössä. Ruokavirasto ja Tulli valvovat lemmikkien maahantuloehtojen täyttymistä.

Kissojen, koirien, frettien ja lemmikkilintujen siirto tarkoittaa tilannetta, jossa lemmikkieläin matkustaa omistajan kanssa tai viiden päivän sisällä omistajan matkasta.

Matkan tarkoituksena ei saa olla lemmikin myyminen tai luovuttaminen uudelle omistajalle. Lemmikkejä voi olla korkeintaan viisi.

Eräs muutos on se, että kissan, koiran tai fretin EU-lemmikkieläinpassi voidaan myöntää vain omistajan asuinmaassa, Tulli kertoo.

Myös EU-lemmikkieläinpassin malli uudistuu. Jos lemmikillä on olemassa vanhanmallinen passi, uutta ei tarvitse hankkia. 1.1.2028 lähtien myönnetään vain uuden mallin mukaisia passeja.

Kissan, koiran ja fretin mikrosirun täytyy olla maakoodillinen 1.1.2028 alkaen. Lemmikkiä, joka on tunnistusmerkitty mikrosirulla ennen 1.1.2028 ei kuitenkaan tarvitse merkitä uudelleen maakoodillisella mikrosirulla.

Yksityisautossa saa olla yhteensä enintään viisi lemmikkiä omistajiensa kanssa.