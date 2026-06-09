Espoo ei maksa korvauksia kevätjuhlan SuvivirrestäKaupunginhallitukseen viedään tänään mahdollisesti päätettäväksi, valittaako Espoo päätöksestä, jossa uskonnollisista lauluista määrättiin sille uhkasakko.
Espoon kaupunki on päättänyt, ettei se maksa korvauksia Suvivirsi-tapauksessa. Kaupunki tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.
Espoon mukaan hakijaa, tai hänen lastaan ei syrjitty tilanteessa, jossa koulussa esitettiin suvivirsi.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta teki aiemmin kaksi ratkaisua, joissa lautakunta katsoi kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on valtioneuvoston nimittämä elin, joka valvoo yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain noudattamista
Lautakunta suositteli kaupunkia maksamaan hyvitystä, mutta Espoo päätti toisin. Päätöksessä viitataan perustuslakivaliokunnan mietintöön, jonka mukaan koulun juhla ei ole uskonnollinen tilaisuus, vaikka siinä laulettaisiin suomalaiseen juhlatraditioon kuuluva yksittäinen virsi.
Espoon kaupunginhallitus käsittelee tänään sitä, aikooko kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä, jossa Espoolle asetettiin uhkasakko uskonnollisten laulujen esittämisestä koulujen joulu- ja kevätjuhlissa.Artikkelin aiheet
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