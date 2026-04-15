Savolainen talkkuna ja talakkuna saivat nimisuojan – nämä 18 suomalaistuotetta ovat nyt listalla Euroopan unionissa on suojattu tähän mennessä noin 3 760 nimitystä. Savolainen talkkuna on niistä 18. suomalainen.

Savolainen talkkuna poikkeaa muista talkkunoista siten, että se on väriltään tummempaa ja karkeaksi jauhettua. Kuva: Jarkko Sirkiä

Suvi Jylhänlehto & Janiko Kemppi

Euroopan komissio on hyväksynyt Savolainen talkkuna ja Savolainen talakkuna -nimien rekisteröinnin.

Savolaisen talkkunan nimisuojaus perustuu sen maineeseen perinteisenä savolaisena viljatuotteena, jonka erityispiirteinä on sen tumma väri ja karkea rakenne.

Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on Itä-Suomen Pro Agria. Viljatuotteen maantieteellisen alueen muodostavat Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat.

Savolainen talkkuna tai talakkuna on keitetyistä ja uunissa paahdetuista jyvistä karkeahkoksi jauhettu viljatuote, jonka pääasiallinen raaka-aine on ohra tai ohra ja kaura sekoitettuna, Ruokavirasto kertoo tiedotteessa.

Tyypillisin talkkunasta tehtävä ruoka Savossa on puuro. Puuron lisukkeena on perinteisesti ollut tirripaistia, sillä kuuma vilja ja sianliha ovat hyvä makuyhdistelmä, Ruokavirasto kertoo.

Savolainen talkkuna soveltuu hyvin myös jälkiruokiin, esimerkiksi marjojen kanssa nautittavaksi.

Savolainen talkkuna periytyy alkeellisista jauhoruuista, joita satoja vuosia sitten valmistettiin kuivamuonaksi mukaan erä- ja sotaretkille. Savossa talkkunaa on perinteisesti tehty Mikon päivän jälkeen lokakuussa.

Euroopan unionissa on suojattu tähän mennessä noin 3 760 nimitystä. Järjestelmässä on nyt 18 suomalaista rekisteröityä nimitystä, joista kuusitoista kuuluu maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin sekä kaksi tislattuihin alkoholituotteisiin.

Nimisuojajärjestelmien tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä.

Suomalaiset rekisteröidyt nimitykset