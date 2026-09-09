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Juuri nyt | Pyhtään ja Virolahden ASF-virus samaa alkuperää
Tilaajalle | Myrkylliset torajyvät piinaavat rukiin viljelijöitä tänä vuonna ostajat vakuuttavat, ettei tuonnille silti ole tarvetta