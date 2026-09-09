Paperin ja pahvin viennin arvo kasvoi vuodessa, mutta sellun ja puutavaran laski.

Tavaravienti kasvoi vahvasti alkuvuonna – valtaosa selittyy hintojen nousulla, ja tuontikin on yhä vientiä suurempaa

Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Tullin ennakkotilastot kertovat.

Tavaraviennin yhteenlaskettu arvo nousi 10,3 prosenttia verrattuna viime vuoden tammi–heinäkuuhun. Noususta 1,9 prosenttia selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa 7,5 prosentilla.

Kasvu on merkittävästi ripeämpää kuin viime vuonna, jolloin koko vuoden viennin arvo nousi 3,0 prosenttia.

”Tavaraviennin kasvun selvä nopeutuminen vuonna 2026 perustuu erityisesti suurimpien tavararyhmien eli koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden viennin vahvaan kehitykseen”, tulliylitarkastaja Christina Telasuo sanoo tiedotteessa.

Kauppataseessa on ollut tänä vuonna alijäämää lähes joka kuukausi.

Kokonaisuudessaan heinäkuun tavaraviennin arvo laski edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna, koska silloin Suomi vei Yhdysvaltoihin 1,8 miljardin euron arvoisen risteilyaluksen. Kun alusvientiä ei oteta huomioon, heinäkuun tavaraviennin arvo nousi 13,8 prosenttia.

Tavaraviennin arvo jäi kuitenkin tuonnin arvoa matalammaksi. Kauppatase oli heinäkuussa 735 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kauppataseessa on ollut tänä vuonna alijäämää lähes joka kuukausi. Vuoden ensimmäisen puoliskon yhteenlasketuksi alijäämäksi muodostui 1,7 miljardia euroa.

Suurin pomppaus oli farmaseuttisissa tuotteissa.

Suomen päävientialoista useimmat lisäsivät vientiään heinäkuussa. Suurin pomppaus oli farmaseuttisissa tuotteissa, joiden vienti nousi heinäkuussa jopa 240 prosenttia edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.

”Farmaseuttisten tuotteiden viennin kasvu on ollut erittäin nopeata koko tänä vuonna. Vienti Yhdysvaltoihin on moninkertaistunut kuluvan vuoden aikana, ja jo yli puolet koko tavararyhmän viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin”, Telasuo sanoo tiedotteessa.

Sähkökoneiden ja -laitteiden viennin arvo kasvoi heinäkuussa 21 prosenttia. Teollisuuden koneissa ja laitteissa arvo taas kohosi 11 prosentilla.

Reipasta kasvua oli myös muun muassa kuparin, paperin ja pahvin sekä raudan ja teräksen viennin arvossa. Sen sijaan kuljetusvälineiden sekä sellun ja puutavaran vienti laski viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.