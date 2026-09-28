Stubb yhdysvaltalaismediassa: Google tuskin jää viimeiseksi suomalaisiin datakeskuksiin investoivaksiPresidentti Alexander Stubb listasi Suomen vahvuuksiksi investoijien näkökulmasta muun muassa puhtaan sähköntuotannon, kyberhyökkäysten torjuntakyvyn sekä viileän ilmaston.
Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin maanantaina julkaistussa haastattelussa.
”Nyt meillä on noin 50 datakeskusta, ja 25 lisäkeskusta on tulossa. Odotamme niitä tulevan lisää, koska meillä on vahva infrastruktuuri tekoälyn suhteen”, Stubb sanoi.
Stubb listasi Suomen vahvuuksiksi investoijien näkökulmasta muun muassa puhtaan sähköntuotannon, kyberhyökkäysten torjuntakyvyn sekä viileän ilmaston.
Googlen noin 15 miljardin dollarin investointi Suomeen on herättänyt huomiota myös yhtiön kotimaassa Yhdysvalloissa. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa.Artikkelin aiheet
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