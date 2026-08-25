Pääministeri Mark Carney kertoi jo aiemmin, että Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita. AFP/LEHTIKUVA.

Pääministeri Mark Carney kertoi jo aiemmin, että Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita. AFP/LEHTIKUVA.

Kanada asettaa 15–50 prosentin tuontitulleja yhdysvaltalaistuotteille. Keskeiset kanadalaisministerit kertoivat asiasta yhteisessä tiedotustilaisuudessa Ottawassa tiistaina.

Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viikonloppuna ja Yhdysvaltojen jopa 50 prosentin tuontitullit tulivat voimaan useille kanadalaistuotteille.

Pääministeri Mark Carney kertoi jo lauantaina, että Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Tullit astuvat voimaan kahden viikon päästä.

Viidenkymmenen prosentin tuontitullikategoriaan nostetaan muun muassa yhdysvaltalaiset teräs- ja alumiinituotteet, joille oli jo aiemmin voimassa 25 prosentin tuontitulli. 25 prosentin tuontitullit asetetaan esimerkiksi yhdysvaltalaisille kodinkoneille ja maitotuotteille sekä jollekin teräs- ja alumiinijohdannaisille. Vain joillekin tuotekategorioille, kuten työkaluille ja elektroniikalle, asetetaan 15 prosentin tuontitullit.

”Trumpin on parasta lähteä ostamaan paristoja.” Doug Ford

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi maanantaina asettaa vuodenvaihteessa Kanadan autoteollisuudelle 50 prosentin tullit.

Trump lausui myös tiistaina useita kertoja mielipiteitään kauppasodasta sosiaalisessa mediassa. Hän muun muassa väläytteli ajatusta muuttaa maiden rajalla sijaitsevan Ontariojärven nimi Amerikkajärveksi, sillä Trumpin mukaan raja-alueet tuskin enää jatkossa käyvät kovin paljon kauppaa.

Yhdysvalloille Kanada on maan toiseksi tärkein kauppakumppani Meksikon jälkeen. Yhdysvallat on ylivoimaisesti Kanadan tärkein kauppakumppani. Vienti Yhdysvaltoihin muodostaa noin 70 prosenttia maan kaikesta viennistä.

Sky News kertoi tiistaina, että Ontarion provinssin pääministeri Doug Ford sanoi olevansa valmis nostamaan Yhdysvaltoihin toimitettavan sähkön hintoja lisää tai jopa lopettamaan toimitukset kokonaan.

”Trumpin on parasta lähteä ostamaan paristoja”, Ford sanoi.

Ontariosta toimitetaan sähköä kolmeen osavaltioon Yhdysvalloissa. Ontario on jo nostanut toimittamansa sähkön hintaa orastavan kauppasodan vuoksi.