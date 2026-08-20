CNN: Yli 750 Yhdysvaltojen palveluksessa ollutta haavoittunut sodassa Iranin kanssa.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi (keskellä) kutsuu Trumpin ilmoitusta taloudellisesta sodasta harhautukseksi. Arkistokuva. AFP/LEHTIKUVA.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi (keskellä) kutsuu Trumpin ilmoitusta taloudellisesta sodasta harhautukseksi. Arkistokuva. AFP/LEHTIKUVA.

Rauhan hierominen Iranin ja Yhdysvaltain välillä on pahasti jumissa.

Yhdysvallat ja Israel käynnistivät viimeisimmän Lähi-idän sodan ilmaiskuilla Iraniin helmikuun lopussa. Iran ja Yhdysvallat allekirjoittivat kesäkuussa aiesopimuksen sodan lopettamiseksi, mutta se ei estänyt satunnaisia väkivaltaisuuksia jatkumasta.

Neuvottelut eivät ole näyttäneet viime aikoina edenneen.

Tuuliviirin lailla päätään kääntävä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi esimerkiksi tiistaina, että Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja eikä niitä ole myöskään suunnitteilla.

Keskiviikkona hän jo kertoi medialle, että tilanne Teheranin kanssa on "todella hyvä" ja neuvottelut voisivat sopivassa välissä jatkua.

Myöhemmin keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti oli jo julistamassa taloudellista sotaa Irania vastaan, koska maa ei ole Trumpin mukaan käyttänyt hänen tarjoamaansa tilaisuutta tehdä "diiliä". Trump kertoi asiasta omassa sosiaalisessa mediassaan Suomen aikaa yöllä.

Araghchi moittii Yhdysvaltoja sen harjoittamasta taloudellisesta terrorismista.

Trump ei kuitenkaan täsmentänyt, mitä taloudellinen sota konkreettisesti tarkoittaisi tai onko suunnitteilla esimerkiksi uusia pakotteita.

Hän sanoi, että ennennäkemätön taloudellinen operaatio Irania vastaan sekä eristäminen alkaa ja kutsui myös Yhdysvaltain liittolaiset talkoisiin.

Trump uhkasi, että taloudellisia seuraamuksia koituu myös niille maille, jotka tarjoavat itse Iranin taloudelle minkäänlaisia henkireikiä tai antavat maan yritysten tehdä niin.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kutsuu Trumpin ilmoitusta taloudellisesta sodasta harhautukseksi. Araghchi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä torstaina.

Araghchin mukaan Trump pyrkii kääntämään huomion pois Yhdysvaltain omista taloudellisista ongelmista. Toisaalta Araghchi myös moittii Yhdysvaltoja sen harjoittamasta taloudellisesta terrorismista.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal kertoi sunnuntaina lähteisiinsä viitaten, että Iran ei ole luottanut rauhanneuvotteluihin ja valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä.

Yhdysvaltojen palveluksessa olevia on haavoittunut sodan aikana jo yli 750.

Sota ei ole viime aikoina ollut pelkkää suukopua. Uutiskanava CNN uutisoi torstaina, että Yhdysvaltojen palveluksessa olevia on haavoittunut sodan aikana jo yli 750.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon lisäsi keskiviikkona mertentakaisten operaatioiden tilastoihinsa yli 50 uutta haavoittunutta.

Pentagon ei ole vahvistanut, mistä konfliktista mertentakaisissa haavoittuneiden luvuissa on kyse, mutta uusi tilastollinen kategoria on luotu heinäkuun alussa, jolloin presidentti Trumpin hallinto teki vaadittavan muodollisen ilmoituksen kongressille Iranin sotilaallisen operaation jatkumisesta.

Kun mertentakaisten operaatioiden luvun yhdistää aiempiin tietoihin helmikuun lopussa alkaneen Iranin-vastaisen "Epic Fury" (eeppinen raivo) -operaation aikana kuolleista ja haavoittuneista, arvioidaan tähän asti kuolleen 18 ja haavoittuneen yhteensä 757 yhdysvaltalaista.

Pentagon ei ole toistaiseksi vahvistanut asiaa tai vastannut uutiskanavan kommenttipyyntöihin.

Pentagon on aiemminkin vitkutellut sodan tilastojen julkistamisessa, ja esimerkiksi heinäkuussa se muokkasi tilastoja alakanttiin poistaen jo aiemmin tilastoituja kuolleita. Kuolleiden katoaminen kuitattiin tuolloin tietotekniikan syyksi.