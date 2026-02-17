Laskiaisen perinteisiin liittyvät Suomessa mäenlasku, hernekeitto ja laskiaispullat. Laskiaispulla tosin ei ole alkujaan Suomesta, vaan tuli Suomeen Ruotsin kautta.
Kirkollisessa perinteessä laskiaistiistain jälkeen alkaa pääsiäiseen päättyvä, 40 päivää kestävä paaston aika. Perinteenä oli syödä tuhdisti ennen paaston alkamista.
Paaston ensimmäistä päivää nimitetään tuhkakeskiviikoksi. Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) mukaan tuhkakeskiviikkona katolinen pappi sirotti tuhkaa syntejään julkisesti katuvan päähän ja teki tuhkalla ristinmerkin hänen otsaansa.
Laskiainen oli Kotuksen mukaan ennen vanhaan naisten töiden kannalta merkittävä päivä. Laskiaisena toivottiin hyvää pellavankasvua ja mäkeä laskiessa huudettiin pitkiä pellavia. Lisäksi laskiaisena tulkittiin erilaisia ennusmerkkejä siitä, millainen seuraavasta sadosta tulisi.
