IL: Kylpyhuonekalusteita valmistava Temal konkurssiinTemalin historia yltää 1920-luvulle.
Kylpyhuonekalusteita valmistava Temal on asetettu konkurssiin, kertoo Iltalehti. Helsingin käräjäoikeus vahvisti lehdelle, että päätös konkurssista tehtiin torstaina.
Temal on valmistanut erityisesti emalikalusteita, mutta myös erilaisia kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneiden kalusteita ja säilytysratkaisuja.
Temalin historia yltää 1920-luvulle. Tuotantoa on historian saatossa ollut sekä Helsingissä, Järvenpäässä että Nakkilassa. Yritys työllisti viime vuonna 27 ihmistä.Artikkelin aiheet
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