Riskiryhmässä olevat aikuiset voivat nyt hakea rokotteen vesirokkoa vastaan Käytännössä alle 20- ja yli 50-vuotiailla on suoja jo olemassa.

Jaa Kuuntele

Aikuisten kohderyhmään kuuluu 1–3 prosenttia alle 50-vuotiaista aikuisista. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Terveydenhuolto Eija Mansikkamäki

Suomessa aletaan tarjota tästä kuukaudesta lähtien vesirokkorokotuksia myös aikuisille. Kansallisen rokotusohjelman suositus koskee aikuisia, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet kahta rokotusannosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämä tarkoittaa 20–50-vuotiaita, koska yli 50-vuotiailla on sairastetun taudin antama immuniteetti vesirokkoa vastaan. Lasten rokotusohjelmaan vesirokkorokotteet otettiin vuonna 2017 syntymävuodesta 2006 lähtien 1,5 ja 6 vuoden ikäisille, joten alle 20-vuotiaat on suojattu.

Aikuisten kohderyhmään kuuluu 1–3 prosenttia alle 50-vuotiaista aikuisista. THL suosittelee rokotusten aloittamista raskautta suunnittelevista ja immuunipuolustusta heikentävää lääkitystä tai hoitoa saavista. Rokotteessa on kaksi annosta ja sen voi saada maksutta omalta terveysasemalta. Jos rokotussarja on jäänyt joskus kesken, toinen annos riittää.

”Jos rokotuksen kohderyhmään kuuluva ei tiedä, onko hän sairastanut vesirokon tai saanut rokotteen, suosittelemme erityisesti nuoria aikuisia kysymään asiasta omilta vanhemmiltaan. Jos perheessä joku on sairastanut vesirokon, niin koko perhe on yleensä sairastanut sen”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

THL ehdottaa, että rokotuksia annetaan muiden terveydenhuollon käyntien yhteydessä opiskelijoille, kutsuntatarkastukseen tulijoille, ehkäisyneuvolassa käyville sekä 25-vuotiaiden dtap-, eli kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokotusta hakeville.

Vesirokko on erittäin herkästi tarttuva virustauti ja voi aiheuttaa aikuisena vakavan taudinkuvan ja komplikaatioriskin. Virus jää piilevänä elimistöön ja voi myöhemmin aktivoitua vyöruusuna.