Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies.

Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uudenvuodenaattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet.

Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin.

Oikeudenkäynnissä on paikalla paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja.