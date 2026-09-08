Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Uusi ruokakauppaketju laajenee Suomessa – myymälöissä tarjolla myös sellaista, mitä ei voi verkosta toimittaa
Tilaajalle
|
Metsänhoidon tukirahat loppuivat jälleen kesken
Uudenkaupungin autotehtaalla alkoi uusi aikakausi: ”Linja-auto vaatii paljon käsityötä ja erilaista osaamista”
Bussit rakennetaan tehtaalla alustaa ja voimalinjaa lukuun ottamatta.
Tilaajalle
Jaa
Uutiset
|
Yritykset
8.9.2026
10:00
Joonatan Reunanen
Uusikaupunki
Artikkelin aiheet
linja-auto
autotehdas
Valmet Automotive
Uusikaupunki
bussituotanto
Jaa
Osaston luetuimmat
1
Koti
|
Jari Auvinen sai vihdoin ostajan 20 000 euron rintamamiestalolleen – pankilta tyly päätös kuntotarkastukseen vedoten
Tilaajalle
2
Perhe
|
Onko läheisesi hautakivi pölyn ja sammalen peitossa? Näin peset sen helposti itse
Tilaajalle
3
Kulttuuri
|
Sysmästä löytyi yli neljä kiloa viikinkiaikaisia hopearahoja
4
Luonto
|
Kymmentä keinoa kokeillut Minna Erkalan paljastaa parhaan tavan lupiinin hävittämiseen
Tilaajalle
5
Yhteiskunta
|
Yle: Savolaismies herätti henkiin legendaarisen huoltoaseman, vaikka pankki ei myöntänyt lainaa
6
Eläimet ja kasvit
|
Tiine Tuli-Timantti katosi metsälaitumelta − hakkuuaukealta löytyi seuraavana päivänä lehmä sekä nukkuva vasikka
7
Liikenne
|
Urakoitsija mokasi ja väärä tie sai 30 000 euron päällysteen Ilmajoella – näin tienvarren asukkaat kommentoivat
Lisää aiheesta Koneviestissä
Pääkirjoitus
Eemeli Linna
Koneviesti
|
Sääntely ja kustannukset ajavat konepajat ahtaalle – miten pärjätä kilpailussa?
Koneviesti
|
Koneviesti kulkee vastavirtaan Kansallisessa Mediatutkimuksessa – Konedata-hankinta ei vielä ehtinyt vaikuttaa kasvuun
Koneviesti
|
Arska Tehtaat Oy:n tytäryhtiö Grainchain on ostanut Triotec Oy:n liiketoiminnan – siilovalmistuksessa Triotec-nimi säilyy