Nato haluaa Saabin valvontakoneita Neuvottelut koskevat enimmillään kymmenen GlobalEye-koneen hankintaa Natolle.

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Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvaili ilmoitusta suureksi ylpeyden hetkeksi Ruotsille. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Talous STT

Sotilasliitto Nato haluaa korvata ikääntyneet tutkavalvontakoneensa ruotsalaisen Saabin valmistamilla GlobalEye-koneilla.

Asiasta kertoi Naton pääsihteeri Mark Rutte Turkin Ankarassa Naton huippukokouksen yhteydessä.

Saabin tiedotteen mukaan kyse on muodollisten neuvotteluiden aloittamisesta. Yhtiö ei ole vielä saanut tilausta tai allekirjoittanut sopimusta hankkeeseen liittyen.

Ankarassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvaili ilmoitusta suureksi ylpeyden hetkeksi Ruotsille. Hän toivotti Naton tervetulleeksi GlobalEye-perheeseen.

Neuvottelut koskevat enimmillään kymmenen GlobalEye-koneen hankintaa Natolle. Nykyiset E-3A valvontakoneensa Nato otti käyttöön jo 1980-luvulla.