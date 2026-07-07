Teboilin laskujen maksaminen herättää kysymyksiä – SKAL antoi toimintaohjeet Teboilin maksukehotuksia on liikkeellä tuhansia.

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Teboil kommentoi aiemmin, että valtaosa asiakkaista on suhtautunut asiaan ymmärtäväisesti. Kuva: Petteri Kivimäki, Lari Lievonen

Uutiset | Kauppa Onni Puutio

Teboil lähetti polttoainetta ostaneille asiakkailleen kirjeen, jossa se vaati vastaanottajia maksamaan avoimet laskut latvialaiselle pankkitilille. Useat ovat luulleet maksukehotusta huijaukseksi.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL on nyt päivittänyt ohjeensa Teboilin polttoainelaskujen maksamisesta. Taustalla ovat Teboilin kuljetusyrityksille lähettämät kirjeet, joissa laskusaatavat pyydetään maksamaan yhtiön latvialaiselle pankkitilille 13. heinäkuuta mennessä.

SKAL kehottaa yrityksiä tarkistamaan ensimmäiseksi, että kirjeessä oleva tilinumero vastaa Teboilin verkkosivuilla julkaistua tilinumeroa. Tämän jälkeen maksupyyntö ja alkuperäinen lasku tulee toimittaa omalle pankille arvioitavaksi pakotteiden näkökulmasta.

Jos pankki hyväksyy maksun, suositellaan pyytämään pankkia suorittamaan laskun Teboilin ohjeiden mukaisesti. Maksamiseen liittyvät asiakirjat kannattaa liittää kirjanpitoon.

Järjestön mukaan pelkästään se, että maksu tehdään toisessa EU-maassa sijaitsevalle pankkitilille, ei estä maksun suorittamista. Ratkaisevaa on pankin arvio pakotteisiin liittyvistä riskeistä.

SKAL muistuttaa, että jos alkuperäinen lasku puuttuu, yrityksen tulee pyytää se Teboililta. Jos laskua ei ole toimitettu lainkaan, yrityksen pitää vaatia laskumerkintävaatimukset täyttävä tosite ennen maksua. Samalla on syytä varmistaa, että arvonlisävero on ilmoitettu ja maksettu asianmukaisesti.

Mikäli pankki kieltäytyy edelleen välittämästä maksua Teboilin ilmoittamalle tilille, SKAL kehottaa pyytämään pankilta kirjallisen selvityksen. Sen avulla yritys voi torjua mahdolliset väitteet maksun viivästymisestä.

SKAL korostaa, että ensisijainen yhteydenottokanava asiassa on yrityksen oma pankki. Järjestön mukaan pankkien käytännöt voivat vaihdella.