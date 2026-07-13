Yhä harvempi saa mätkyn paperilla — Verohallinto patistaa e-laskun käyttöön Lähes 10 prosentin viivästyskorko alkaa juosta heti eräpäivän jälkeen.

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Vielä ehtii tilata e-laskun, Verohallinnosta viestitään. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Talous Joonatan Reunanen

Valtaosa suomalaisista saa nykyisin verotuspäätökset ja verojen maksutiedot vain sähköisesti Omaveroon, Verohallinto tiedottaa.

Paperipostia saavat vain ne asiakkaat, jotka eivät käytä sähköisiä viranomaispalveluita ollenkaan tai, jotka ovat erikseen valinneet paperipostin.

Jotta mätkyt ja kiinteistövero eivät jää maksamatta unohduksen vuoksi, Verohallinto suosittelee e-laskun käyttämistä. E-laskun voi ottaa käyttöön omassa verkkopankissa milloin tahansa. Ellei asiakkaalla ole verkkopankkia, hän voi tehdä suoramaksusopimuksen omassa pankissaan.

Jos verojen eräpäivä on elokuun alussa, nyt on hyvä hetki tilata e-lasku. Silloin verolaskut ehtivät verkkopankkiin ajoissa, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Juha Villman.

”Erityisesti jos eräpäivät osuvat kesälomalle tai heti sen jälkeen, verojen maksaminen ei välttämättä ole päällimmäisenä mielessä. Kun ottaa käyttöön e-laskun, jäännösverolaskut tulevat suoraan omaan verkkopankkiin noin kolme viikkoa ennen eräpäivää ja kiinteistöverolaskut jo noin kaksi kuukautta ennen eräpäivää”, Villman sanoo.

”Lähetämme muistutusviestejä asiakkaille, jotka eivät ole tilanneet Verohallinnon e-laskuja ja joilla vero on vielä maksamatta.” Juha Villman

Viivästyskorko alkaa juosta heti eräpäivän jälkeen. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5 prosenttia, ja sitä alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien.

Yhteensä jäännösveroja eli mätkyjä erääntyy maksettavaksi elokuussa noin 137 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa noin 440 miljoonaa.

Verohallinto muistuttaa osaa asiakkaista veronmaksupäivistä myös tekstiviesteillä ja Suomi.fi-viesteillä.

”Lähetämme muistutusviestejä asiakkaille, jotka eivät ole tilanneet Verohallinnon e-laskuja ja, joilla vero on vielä maksamatta”, Villman sanoo.

”On hyvä muistaa, että Verohallinnon kanssa voi tarvittaessa sopia maksujärjestelystä.” Juha Villman

Sekä mätkyjen että kiinteistöverojen eräpäivät ovat tänäkin vuonna eri ihmisillä eri aikaan riippuen siitä, milloin henkilön verotus päättyy. Suurimmalla osalla jäännösveroa saaneista eräpäivät ovat elo- ja syyskuussa. Oman eräpäivän ja muut maksutiedot voi tarkistaa Omaverosta.

”Osalla asiakkaista on elokuussa sekä jäännös- että kiinteistöverojen eräpäivät. Kesälomien vuoksi rahaa voi olla tavallista vähemmän käytössä, joten on hyvä muistaa, että Verohallinnon kanssa voi tarvittaessa sopia maksujärjestelystä”, Villman sanoo.

Maksujärjestelyä voi hakea, jos maksuvaikeudet ovat tilapäisiä, aikaisemmat maksujärjestelyt Verohallinnon kanssa on hoidettu, eikä henkilöllä ole velkoja ulosotossa.

Verohallinnon tilastojen mukaan maksujärjestelyiden määrä nousee selvästi, kun mätkyt erääntyvät elokuusta alkaen.

Maksujärjestelyä voi hakea Omaverossa.