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Juuri nyt | Yle: Suomalainen turveyhtiö keskellä suojelukiistaa Ruotsissa – aktivistit täyttävät ojia ja levittävät auringonkukan siemeniä
Tilaajalle | Kuivuus ei ollutkaan totta: Anturit mullistivat Johannes Tiusasen käsityksen pelloistaan