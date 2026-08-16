Ensi viikolla laaja matalapaineen alue vaikuttaa Suomessa. Sateet painottuvat etenkin itään ja pohjoiseen, etelässä ja lännessä sateet ovat vähäisempiä ja aurinkokin pääsee yleisemmin paistamaan.

Lämpimän viikonlopun jälkeen sää viilenee ja on ensi viikolla varsin epävakaista. Sadetta tai sadekuuroja tulee useana päivänä, mutta väliin mahtuu myös aurinkoisia päiviä.

Tämän hetkisten ennusteiden mukaan sateet painottuvat etenkin itään ja pohjoiseen, jossa useiden kymmenien millien sadekertymät ovat mahdollisia. Etelässä ja lännessä sadekertymät ovat vähäisempiä.

Sääennuste 16.8.2026.

Päivän ylin lämpötila jää ensi viikolla ylimmillään 20 asteen vaiheille. Epävakaisesta säästä johtuen yöt ovat kuitenkin verrattain lämpimiä ja hallaa ei juuri esiinny. Vuorokauden keskilämpötila on vuodenaikaan nähden melko tavanomainen.

Ensi viikonloppuna ei ole vielä tulossa muutosta säätyyppiin, vaan sää on edelleen epävakaista ja lämpötiloissa ei tapahdu suurempia muutoksia.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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