Yhdysvallat ja Israel jatkoivat ilmaiskuja Iraniin – Iran varoitti Euroopan maita liittymästä mukaan sotaan Yhdysvallat ja Israel ovat jatkaneet kiivaita iskujaan Iraniin. Israelin armeija kertoi tehneensä ilmaiskuja muun muassa Iranin presidentinhallinnon ja kansallisen turvallisuusneuvoston rakennuksiin ja Iranin valtiollisen televisioyhtiön IRIB:n rakennukseen pääkaupunki Teheranissa.

Ihmiset tutkivat iskujen tuhoja pääkaupungissa Teheranissa lähellä Ferdowsin aukiota. AFP / LEHTIKUVA.

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA puolestaan kertoi Iranin keskeisen Natanzin ydinlaitoksen rakennuksien kärsineen vaurioita. Satelliittikuvien perusteella ydinlaitoksen sisäänkäynnin muodostavat rakennukset ovat vaurioituneet äskettäin, IAEA kertoi viestipalvelu X:ssä. Järjestön mukaan ei ole odotettavissa, että vaurioista aiheutuisi radioaktiivista säteilyä.

Yhdysvallat taas kertoi tuhonneensa iskuillaan muun muassa Iranin vallankumouskaartin komento- ja valvontatiloja.

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin mukaan iskuilla on tuhottu myös Iranin ilmapuolustusvalmiuksia, ohjusten ja droonien laukaisupaikkoja sekä sotilaslentokenttiä.

Centcom kertoi aiemmin Yhdysvaltojen iskeneen myös Iranin laivaston aluksiin ja sukellusveneisiin sekä meritorjuntaohjusten laukaisualustoihin.

Iranin Punaisen puolikuun mukaan yhteensä yli 780 ihmistä on saanut surmansa lauantaina alkaneissa iskuissa. Järjestön mukaan iskuja on tehty toista tuhatta.

Iskujen kohteina on järjestön mukaan ollut yli 150 kaupunkia ja yli 500 muuta kohdetta.

Iran on vastannut iskuihin lähettämällä drooneja ja ampumalla ohjuksia Israeliin ja Persianlahden maihin. Omanissa hyökättiin Duqmin satamassa sijaitsevalle polttoaineen varastoalueelle, kertoi Omanin uutistoimisto. Sen mukaan yksi varaston säiliöistä kärsi vaurioita, mutta henkilövahinkoja ei tullut.

Kyseessä oli jo toinen hyökkäys satamaan kolmen päivän sisällä. Sunnuntaina yksi ihminen haavoittui drooni-iskussa satamaan. Yksi lennokki osui työntekijöiden asuinalueelle, ja lennokkiromua putosi lähelle polttoainesäiliöitä.

Arabiemiraateissa taivaalta pudonnut lennokkiromu sai aikaan tulipalon Fujairahin öljyntuotantoalueella tiistaina.

Öljyntuotantoalueen viranomaisten mukaan tulipalo saatiin hallintaan ja toiminta alueella jatkuu normaaliin tapaan. Henkilövahinkoja ei tullut.

Iran varoitti tiistaina Euroopan maita liittymästä sotaan Yhdysvaltojen ja Israelin puolelle. Ranska, Saksa ja Britannia ovat kertoneet olevansa valmiita puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan puolustaakseen omia ja liittolaistensa etuja Persianlahdella.

Iranin ulkoministeriön edustajan mukaan maa pitäisi tällaista toimintaa sotatoimina Irania vastaan. Iranin vallankumouskaarti taas uhkasi "helvetin porttien" avautuvan päivä päivältä enemmän Yhdysvalloille ja Israelille.

Yhdysvallat kertoi sulkevansa suurlähetystönsä väliaikaisesti Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa. Syynä oli varhain tiistaina lähetystöalueelle tehty hyökkäys, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeriö.

Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoi aikaisemmin, että rakennukseen oli tehty drooni-isku, joka aiheutti vähäisiä vaurioita. Lähetystörakennuksessa syttyi iskun jälkeen tulipalo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi ymmärtää, että maa kostaisi iskun. Trump sanoi yhdysvaltalaiskanava Newsnationille, että kostotoimet selviäisivät pian.

Tiistaina ilmoitettiin myös Kuwaitin Yhdysvaltain-suurlähetystön sulkemisesta toistaiseksi. AFP:n diplomaattilähteiden mukaan suurlähetystöön iskettiin maanantaina drooneilla ja rakennus kärsi vahinkoja.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi niin ikään määränneensä tiistaina kaikkia sellaisia ministeriön työntekijöitä, joiden läsnäolo ei ole välttämätöntä, lähtemään Bahrainista ja Jordaniasta. Irakissa oleville työntekijöille määräys annettiin jo maanantaina.