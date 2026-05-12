NATOpoll-kyselyn mukaan 73 % suomalaisista äänestäisi Naton jäsenyyden puolesta ja 80 % katsoo liittymisen lisänneen turvallisuutta. Kannatus perustuu Venäjän uhkaan, ei arvoihin. Vain kolmannes näkee Naton arvoyhteisönä. Epäluottamus Yhdysvaltoihin on vahvistunut, ja 80 % haluaisi vähentää riippuvuutta siitä. Yli puolet tukee ydinaseharjoituksia, mutta 75 % vastustaa ydinaseiden sijoittamista Suomeen.

