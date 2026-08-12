Koulut alkavat tänään suuressa osassa SuomeaLukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta.
Uuden lukuvuoden opetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista, käy ilmi Opetushallituksen verkkosivuilta.
Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna.
Osassa maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen. Tampereella opetus alkoi jo viime viikon torstaina.
Koulutuksen järjestäjätaho saa itse päättää, milloin lukuvuosi alkaa, mutta perusopetuslain mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää.
Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta.Artikkelin aiheet
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