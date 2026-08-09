HS: Mopojahdista leviää hurja video somessa: Syyttäjä selvittää poliisin toimintaa Tuusulassa Takaa-ajotilanteen kuvanneesta videosta kertoi ensin Iltalehti.

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Itä-Uudenmaan poliisi vahvisti lauantaina useille medioille, että poliisi on ollut Tuusulassa takaa-ajotilanteessa. JADE SILPO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Rikokset STT

Sosiaalisessa mediassa leviää varmistamattomia tietoja ja videoita lauantai-iltana Tuusulassa järjestetystä nuorten mopoilijoiden kokoontumisesta. Huomiota on herättänyt erityisesti video, jossa hälytysajossa oleva poliisin tunnukseton henkilöauto kiilaa mopoilijan ojaan kovavauhtisessa takaa-ajotilanteessa. Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Videolla mopoilijan matka näyttää pysähtyvän ojasta tienpientareelle ja törmäykseen aitaan.

Itä-Uudenmaan poliisi vahvisti lauantaina useille medioille, että poliisi on ollut Tuusulassa takaa-ajotilanteessa ja tapauksen tutkinta oli lauantaina siirtynyt Helsingin poliisille. Muun muassa Helsingin Sanomat kertoo Itä-Uudenmaan poliisin vahvistaneen, että poliisi on yrittänyt pysäyttää alaikäisen mopoilijan ja tilanteesta alkoi takaa-ajo.

HS uutisoi, että Helsingin poliisilaitos on kertonut tutkinnan siirtyneen poliisin toiminnan osalta syyttäjälle. Lehden haastattelemien silminnäkijöiden mukaan mopoilija olisi lähtenyt elossa tilanteesta poliisin tai ensihoidon matkaan.

Itä-Uudenmaan tai Helsingin poliisista ei ole sunnuntaina vahvistettu tai haluttu kommentoida tietoja STT:lle.