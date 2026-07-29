Lidlissä tehtiin uusi ennätys: Muovikasseja ostettiin vähemmän kuin koskaan − hurja lasku viime vuoteen verrattunaKesäkuussa Lidlissä ostettiin muovikasseja vähemmän kuin koskaan.
Lidlissä ostettiin kesäkuussa vähemmän muovikasseja kuin koskaan, kerrotaan Lidlin tiedotteessa. Niitä ostettiin 27 prosenttia vähemmän vuosi sitten samaan aikaan.
Muovikassien ostaminen on ollut laskusuhdanteista. Kesäkuussa niitä ostettiin 7,8 prosenttia vähemmän kuin toukokuussa ja 21,4 prosenttia vähemmän kuin tammikuussa.
”On ilahduttavaa nähdä, että muutos vaikuttaa pysyvältä! Kulutustottumusten muuttaminen on hidasta, mutta tässä näkyy, että se on mahdollista. Muovikassien ostamiseen ei siis ole tullut vain hetkellistä pudotusta eikä se ole jäänyt junnaamaan paikoilleen, vaan jatkaa edelleen laskuaan. Muovikassien myyntivolyymit ovat sen verran isoja, että vajaan kahdeksan prosentin laskulla saadaan merkittäviä tuloksia” kertoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula tiedotteessa.
Paperikassien myynti on pysynyt viimeiset kuukaudet samalla tasolla.
EU on määrittänyt tavoitteeksi enintään 40 muovikassia vuosittain henkilöä kohden.
Lidl on tavoitellut pienempiä muovikassien ostomääriä muistuttamalla asiakkaita omien kauppakassien käytöstä ja nostamalla muovikassin hintaa 59 senttiin.
Hinnankorotuksella oli välitön vaikutus ja se tiputti muovikassien myyntiä 15 prosenttia.
Paperikassien myynti on pysynyt viimeiset kuukaudet samalla tasolla. Muovikassittomien ostoskertojen osuus oli 83,1 prosenttia kesäkuussa.
”Tämä kertoo, että on opittu ottamaan entistä enemmän oma kassi mukaan, eikä muovikassien ostaminen ole siirtynyt paperikassien ostamiseen. Tämä on ollut tavoitteenamme koko ajan: saada asiakkaat käyttämään ostoskassien kantamiseen niitä laukkuja ja kasseja, jotka heiltä jo löytyy. Oma kassi on paras kassi!”, Puurula sanoo.Artikkelin aiheet
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