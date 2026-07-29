Näistä syistä veronpalautus voi jäädä saamatta Veronpalautusajan alkaessa huijarit ovat liikkeellä. Verohallinnon nimissä liikkuu erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja.

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Elokuun 6. päivä on kiinteistöveron eräpäivä 1,9 miljoonalla verottajan asiakkaalla. Kuva: Eija Mansikkamäki / Käsittely: Lari Lievonen

Uutiset | Talous Maija Ala-Siurua

Verohallinto maksaa elokuun veronpalautukset tileille maanantain 3.8. aikana.

”Veronpalautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla, joten jos rahoja ei aamusta näy, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan myöhemmin päivällä. On myös mahdollista, että veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä. Oman tilanteen voi käydä tarkistamassa Omaverosta”, kertoo tiedotteessa menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnosta.

Maksupäivä on voinut siirtyä esimerkiksi, jos

asiakas tai hänen puolisonsa on täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta

Verohallinto on saanut verotuksen vaikuttavia tietoja muualta esitäytetyn veroilmoituksen lähettämisen jälkeen

oikea tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa

veronpalautusta on käytetty verojen maksuksi

veronpalautus on ulosmitattu.

Jos tilinumero jäi ilmoittamatta, veronpalautus lähetetään maksuosoituksena eli rahalähetyksenä Nordeaan. Elokuussa veronpalautuksia maksetaan maksuosoituksena noin 14 800 henkilölle.

”Tilinumeroita puuttuu joka vuosi erityisesti nuorilta, jotka eivät ole aiemmin saaneet veronpalautuksia”, Kleemola kertoo.

Maksuosoituksen voi lunastaa Nordean Omaposti-palvelussa voimassa olevilla pankkitunnuksilla. Maksuosoituksena maksettua veronpalautusta ei saa vielä veronpalautuspäivänä, sillä osoituksen lunastamiseen voi kulua muutama pankkipäivä.

Tilinumero kannattaa ilmoittaa Omaverossa, vaikka veronpalautus olisi maksettu maksuosoituksena. Jos maksuosoitusta ei lunasta Nordeasta, veronpalautus palautuu takaisin Verohallinnolle neljän viikon kuluttua. Jos tilinumeron on ilmoittanut siihen mennessä, Verohallinto maksaa rahat asiakkaan tilille.

”Tilinumeroita puuttuu joka vuosi erityisesti nuorilta, jotka eivät ole aiemmin saaneet veronpalautuksia.” Mari Kleemola

Veronpalautusajan alkaessa huijarit ovat liikkeellä. Verohallinnon nimissä liikkuu erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse.

”Osa huijausviesteistä on hyvin uskottavan näköisiä, mutta niissä olevia linkkejä ei pidä avata. Verohallinto ei koskaan lähetä viesteissään linkkejä, eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä”, Kleemola muistuttaa tiedotteessa.