Suomen Yrittäjien Petri Malisen mukaan pankeille tulisi säätää velvoite tarjota peruspankkipalvelut myös yrityksille ja yhdistyksille, jotta syntyisi 4 000–5 000 uutta yritystä vuosittain. Tuula Aitto-oja kertoo, että yhdistysten tilien muuttaminen yritystileiksi ja pankkien keskittymät nostavat maksuja ja vaikeuttavat asiointia.

Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää