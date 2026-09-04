OP Pohjola: Suurin osa huijauksista torjutaan jo ennen maksuyritystäOP Pohjolan asiakkaat menettävät huijauksissa keskimäärin alle 3 000 euroa.
OP Pohjola kertoo torjuvansa noin 70 prosenttia asiakkaisiin kohdistuvista huijauksista jo ennen rikollisen maksuyritystä. Huijaus katkaistaan, kun rikoksentekijä kokeilee pääsyä verkkopankkiin.
Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on pankin asiakkailla keskimäärin alle 3 000 euroa.
Suurempia huijauksia pankki on onnistunut torjumaan turvarajoilla, jollaiset on OP Pohjolan mukaan käytössä noin 85 prosentissa henkilöasiakkaiden tileistä.
Viime syksynä pankki alkoi yhdessä teleoperaattoreiden kanssa sulkea liikenteen huijaussivustolle heti, kun sellainen havaittiin.
”Huijaussivustot saavat eniten uhreja heti niiden aktivoitumisen jälkeen. Nyt sivut voidaan sulkea nopeammin”, kertoo OP Pohjolan petostorjunnan päällikkö Kim Sirén tiedotteessa.
Viime keväänä OP Pohjola kertoo lanseeranneensa mobiilisovellukseensa varoituksen, joka aktivoituu, jos asiakas on tekemässä maksua samaan aikaan, kun puhuu puhelimessa.
”Huijaukset perustuvat usein sosiaaliseen manipulaatioon, jossa asiakas luulee asioivansa pankin kanssa puhelimessa. Tämä heräte on ollut voimakas varoite, sillä asiakkaat keskeyttävät maksuja puheluiden aikana enemmän”, Sirén sanoo tiedotteessa.Artikkelin aiheet
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