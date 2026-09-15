Suomen ja Ruotsin välisessä sähkönsiirtoyhteydessä vikaLaitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolenpäivän jälkeen.Lue artikkelin tiivistelmä
- Fingridin mukaan Fenno-Skan 2 -sähkönsiirtoyhteydessä havaittiin laitevika Rauman sähköasemalla maanantaina puolenpäivän jälkeen.
Suomen ja Ruotsin välisessä Fenno-Skan 2 -sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid.
Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolenpäivän jälkeen.
Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fenno-Skan 2 -yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Fingrid ei kerro, onko vialla mahdollisia vaikutuksia sähkön saatavuuteen tai hintaan Suomessa.
Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Tuolloin vika kesti vain muutaman tunnin, jolloin yhteys oli pois käytöstä.
Sähkönsiirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Ruotsin ja Suomen välillä on useita sähkönsiirtoyhteyksiä.
Viime päivinä pörssisähkön hinta on ollut jälleen koholla. Vielä tiistaiaamuna hinta pysyy korkeana, mutta päivän aikana se kääntyy selkeään laskuun.
Viime viikolla alkoi Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3:n vuosihuolto, mikä voi osaltaan nostaa pörssisähkön hintaa.Artikkelin aiheet
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