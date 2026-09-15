Liettuan presidentti Gitanas Nauseda kertoi puolenyön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. JOUNI PORSANGER / LEHTIKUVA / STR.

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda kertoi puolenyön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. JOUNI PORSANGER / LEHTIKUVA / STR.

Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda.

Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolenyön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin.

Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolenyön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä, mutta sen alkuperää ei ole vahvistettu.

Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja ei tiettävästi aiheutunut.

Presidentti Nauseda kiittää Naton henkilöstöä nopeasta toiminnasta.

”Venäjän voimistaessa aggressiotaan Ukrainaa vastaan tällainen valmius on alueellemme elintärkeää. Liettua puolustaa ilmatilaansa yhdessä Nato-liittolaistensa kanssa”, presidentti kommentoi.

Puola kertoi puolestaan aloittaneensa "ennaltaehkäisevät ilmailutoimet" ilmatilassaan Venäjän miehittämättömien ilma-alusten toiminnan takia. Puolan mukaan tarkoituksena on turvata sen ilmatilaa, kun kyseiset ilma-alukset ovat tehneet iskuja Ukrainan alueelle.

Maanantaina Puolan asevoimat löysi Itämeren rannalta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Kuun alussa puolestaan Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä löytyneen droonin arvioidaan olevan todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus.

Sunnuntaina Liettuassa annettiin lyhyehkö ilmauhkahälytys, jonka kuitenkin aiheutti droonin sijaan lintuparvi.