Pörssisähkö on tiistaiaamuna kallistaPäivän kallein varttihinta ajoittuu aamuyöhön pörssisähkön hinnan kohotessa kello yhdeltä 50 senttiin kilowattitunnilta.
Pörssisähkön hinta on edelleen koholla tiistaina. Päivän kallein varttihinta ajoittuu aamuyöhön pörssisähkön hinnan kohotessa kello yhdeltä 50 senttiin kilowattitunnilta.
Aamuyön lyhyen hintapiikin jälkeen pörssisähkö on kalliimmillaan aamuseitsemän ja -kahdeksan välillä. Varttihinta kipuaa tuolloin ylimmillään 42 senttiin kilowattitunnilta.
Pörssisähkön hinta kääntyy selkeään laskuun päivän aikana. Alkuiltapäivästä ollaan alle 15 sentin tuntumassa ja kello kuuden jälkeen hinta painuu jo viiteen senttiin kilowattitunnilta. Myöhäisillasta pörssisähkö maksaa noin sentin verran.
Vuorokauden keskihinnaksi muodostuu noin 16 senttiä kilowattitunnilta. Maanantaina keskihinta oli niin ikään korkea, noin 15 senttiä.
Sunnuntaina pörssisähkön keskihinta oli huomattavasti matalampi, alle kaksi senttiä kilowattitunnilta.
Kyseessä ovat arvonlisäverolliset hinnat, mutta niiden päälle tulee vielä sähköyhtiön marginaali.Artikkelin aiheet
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