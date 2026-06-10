Ulkoasiainvaliokunta erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksestaVasemmistoliiton Honkasalo olisi toivonut rohkeampaa kantaa Yhdysvaltain muuttuneesta politiikasta.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta oli odotetusti erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet.
Vihreät yhtyi vastalauseessaan SDP:n kantaan ydinasekirjauksesta.
”Tässä ydinaseiden osalta allekirjoitamme sen vastalauseen sisällön, joka SDP:llä on”, sanoi valiokunnan tiedotustilaisuudessa vihreiden Inka Hopsu.
Vihreät toivoi lisäksi vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnustamisessa.
Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan myös, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan.
”Ulkoasiainvaliokunta ei tässä mietinnössään ollut kriittinen nimenomaan tähän Yhdysvaltain poliittiseen muutokseen liittyen, sekä sisäpoliittiseen että ulkopoliittiseen”, sanoi Veronika Honkasalo (vas.).
Valiokunta yhtyy pääosin selonteon johtopäätöksiin. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi eduskunnan täysistunnossa.
Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen vuonna 2024 julkaistuun selontekoon Yhdysvaltojen muuttuneen ulkopolitiikan vuoksi.
Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana.
Hallitus päätti lisätä kirjauksen selontekoon oppositiota lepytelläkseen.
SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat suhtautuneet kriittisesti hallituksen pyrkimyksiin poistaa lainsäädännölliset esteet ydinaseiden tuomiseksi Suomeen.
Tiistaina julkaistu puolustusvaliokunnan mietintö muutoksista, jotka sallisivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, oli niin ikään erimielinen.
SDP, vihreät ja vasemmistoliitto halusivat, että lakiehdotukset hylätään.
Korjattu aiempaa uutista 10.6. klo 16.20: Vihreät jätti oman vastalauseen, jossa se yhtyi SDP:n kantaan ydinasekirjauksesta.Artikkelin aiheet
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