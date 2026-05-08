Huhtikuu oli mittaushistorian kolmanneksi kuuminEuroopassa huhtikuu oli mittaushistorian kymmenenneksi lämpimin.
Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian jaetulla kolmannella sijalla kuumimpien kuukausien joukossa, kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus.
Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Esiteollisen ajan vertailukohtana pidetään arvioitua vuosien 1850–1900 keskilämpötilaa.
Kuukauden keskilämpötila oli 14,89 astetta, eli reilun puolikkaan asteen vuosien 1991–2020 keskiarvoa enemmän. Mittaushistorian lämpimin huhtikuu oli vuonna 2024 ja toiseksi lämpimin 2025.
”Huhtikuu 2026 vahvistaa entisestään selvää viestiä jatkuvasta maailmanlaajuisesta lämpenemisestä”, sanoo tiedotteessa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) ilmastoasioiden strateginen johtaja Samantha Burgess.
Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian kymmenenneksi lämpimin. Euroopan mittaushistorian lämpimin huhtikuu oli vuonna 2018.
Euroopan lämpötiloissa mitattiin suuria alueellisia eroja. Lounais-Eurooppa oli tavanomaista kuumempi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. Espanjassa huhtikuu oli puolestaan mittaushistorian lämpimin.
Sateiden osalta huhtikuu oli tavanomaista kuivempi läntisessä ja keskisessä Euroopassa.
Arktisella alueella merijään laajuus oli viisi prosenttia keskiarvoa pienempi. Määrä oli mittaushistorian toiseksi pienin. Etelämantereella eli Antarktiksella merijää oli puolestaan kymmenen prosenttia huhtikuun keskiarvoa pienempi.
El Nino -ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian toiseksi korkeimmat. Sääpalvelu Forecan mukaan El Ninosta voi muodostua voimakkain yli 10 vuoteen.
Toteutuessaan erityisen voimakkaana El Nino nostaisi selvästi maapallon keskilämpötilaa. Voimakas El Nino vaikuttaisi todennäköisemmin myös esimerkiksi Suomen säähän.
