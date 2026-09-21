Tutkija: Venäjän vaalien tulos irrallaan todellisuudestaEU:n Kaja Kallas kutsuu Venäjän vaaleja pelkäksi näytökseksi.
Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Venäjän duuman vaalien tulos ei ole mitenkään uskottava.
Vaalit voittaneen Yhtenäisen Venäjän äänisaalis on esimerkiksi kymmeniä prosenttiyksikköjä korkeampi kuin ennakkoon tehdyt riippumattomat vaalinaluskyselyt antaisivat odottaa.
Myös alustava ilmoitus noin 57 prosentin äänestysvilkkaudesta on Lassilan mukaan äärimmäisen epäuskottava. Aiempaa korkeammalla äänestysinnolla halutaan Lassilan mukaan viestiä kansalaisten tukevan aktiivisesti presidentti Vladimir Putinin politiikkaa.
Vaaliviranomaisten edustaja ilmoitti, että Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolue on saanut ennätykselliset 355 paikkaa Venäjän 450-paikkaiseen parlamenttiin.
EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas kutsuu Venäjän vaaleja pelkäksi näytökseksi.
Kallas kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että hän aikoo ehdottaa vastatoimia tahoille, jotka mahdollistivat vaalien pitämisen Ukrainan miehitetyillä alueilla.
”Niin kutsutut duuman vaalit olivat jälleen uusi takaisku Venäjän demokratialle. Vaalien lopputuloksesta ei ollut koskaan mitään epäselvyyttä.”
”Kreml on hiljentänyt toisinajattelijat, estänyt ainoata Ukrainan sotaa vastustanutta puoluetta osallistumasta vaaleihin ja vaientanut kansainväliset vaalitarkkailijat. Venäjällä ei ole jäljellä muuta kuin näytösdemokratiaa”, Kallas sanoi.
Vaalit olivat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022.Artikkelin aiheet
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