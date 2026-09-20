Ovensuukyselyt: AfD voittamassa Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiovaalit, Berliinissä kärjessä LinkeLiittokansleri Friedrich Merz luonnehti kyselyjen tuloksia katastrofiksi.
Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) näyttäisi voittavan Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiovaalit, kertovat ovensuukyselyt. Niiden mukaan puolue olisi saamassa 37–38 prosenttia äänistä ja sosiaalidemokraatit (SPD) pari prosenttiyksiköä vähemmän.
Berliinin edustajainhuonevaaleissa suosituin näyttäisi olevan vasemmistopuolue Linke. Politico-verkkolehden mukaan se olisi saamassa 24,5 prosenttia äänistä. Myös Berliinissä AfD näyttäisi parantavan tulostaan edellisistä vaaleista ja saavan noin 16 prosenttia äänistä.
Ennustetut tulokset ovat huono uutinen liittokansleri Friedrich Merzille, jonka asema on jo valmiiksi hankala. Hän kutsui ovensuukyselyiden jälkeen Mecklenburg-Etu-Pommerin tulosta katastrofiksi kristilliskonservatiiviselle CDU-puolueelleen, joka näytti saavan vain runsaat viisi prosenttia osavaltion äänistä. Merz kuitenkin vakuutti jatkavansa uudistuksiaan takaiskuista huolimatta.
AfD voitti kaksi viikkoa sitten ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit ja sai lähes 44 prosenttia äänistä. Siellä puolue saattaa jopa nousta valtaan.
Mecklenburg-Etu-Pommerissa tulos tuskin riittää siihen, sillä vasemmistopopulistista pienpuoluetta BSW:tä lukuun ottamatta muut puolueet eivät suostu AfD:n kanssa yhteistyöhön. Todennäköisemmin osavaltion johdossa jatkaa jonkinlainen SPD:n johtama koalitio.Artikkelin aiheet
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