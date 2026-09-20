Kova tuuli on kaatanut puita Etelä- ja Keski-SuomessaIlmatieteen laitoksen mukaan vahinkoa aiheuttavien tuulten pitäisi laantua auringonlaskuun mennessä. Mikkelin lentoasemalla tuli vettä 13 millimetriä tunnissa.
Kova tuuli on aiheuttanut sunnuntaina tuulivahinkoja maan etelä- ja keskiosissa.
Pelastuslaitosten tehtävät ovat liittyneet kaatuneisiin puihin, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pauli Jokinen kertoo STT:lle.
Pohjois-Karjalassa pelastuslaitos on raivannut tänään tuulessa kaatuneita puita Nurmeksessa, Juuassa, Kontiolahdella, Joensuussa ja Uimaharjussa.
Nurmeksessa kaatui koivu jalkakäytävälle, sitten kuusi sähkölinjalle ja kuusi tielle, pelastuslaitoksen tiedote kertoo.
”Vain Lappi on oikeastaan säästynyt voimakkailta tuulilta”, Jokinen sanoo.
Sunnuntaina iltapäivällä voimakas tuuli puhaltaa erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seuduilla, mutta tuulet hellittävät illan aikana.
”Auringon laskiessa vahinkoa aiheuttavat tuulet alkavat todennäköisesti olla ohitse.”
Sateet ovat painottuneet sunnuntaina Oulun seudulle. Jokinen kertoi kahden jälkeen iltapäivällä, että Oulussa oli satanut vettä viimeisen vuorokauden aikana noin 30 millimetriä. Eniten vettä tunnin aikana satoi Mikkelin lentoasemalla, jossa vettä tuli 13 millimetriä.
”Se on reipas sademäärä”, Jokinen sanoo.
Juttua täydennetty 20.9.26 klo 16.54 Pohjois-Karjalan tiedoilla.Artikkelin aiheet
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