Tutkimus: Näillä pankeilla on tyytyväisimmät asiakkaat – POP Pankki pahnan pohjimmaisenaAsiakkaat ovat tyytyväisimpiä S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin.
Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo Epsi Ratingin Pankki ja rahoitus -tutkimus.
Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin.
Molempien pankkien asiakastyytyväisyyslukemat ylittivät 80, kun koko toimialan keskiarvo on 73. Pahnan pohjimmaisena asiakastyytyväisyydessä ovat Danske Bank ja POP Pankki, alle 70 pisteessä molemmat.
Yritysasiakkaiden tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Heidän keskuudessaan kärkeen on harpannut Aktia.
Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1 600 ja yrityspuolelta lähes 1 400.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat