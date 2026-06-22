Sopisiko Suomeen työperäisen maahanmuuton pisteytys? Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä.

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Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri, kokoomuksen Matias Marttinen. Kuva: EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Uutiset | Politiikka STT

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta.

Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri, kokoomuksen Matias Marttinen.

Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan.