LInja-autojen sarjavalmistuksen on määrä käynnistyä vielä tämän vuoden aikana. Yhteistyö Carrus Deltan kanssa työllistää myös autotehtaan alihankkijoita.

Uudenkaupungin autotehdas Valmet Automotive aloittaa linja-autojen sarjavalmistuksen yhteistyössä Carrus Deltan kanssa. Tuotanto käynnistyy vielä tämän vuoden aikana.

Yhteistyö koskee sekä diesel- että sähkökäyttöisiä linja-autoja.

Yhteistyöllä tulee olemaan Valmet Automotiven mukaan merkittäviä työllisyysvaikutuksia.

Tehtaan tällä hetkellä lomautetut työntekijät aiotaan kutsua takaisin töihin, minkä lisäksi yhteistyö työllistää tehtaan alihankkijoita, kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus STT:lle. Alihankkijoista iso osa on Rannuksen mukaan suomalaisia.

Tehtaalla on yhteensä reilu tuhat työntekijää, joista tällä hetkellä töissä on Rannuksen mukaan noin 250–300. Muut ovat lomautettuna.

Kyseessä on pitkäaikainen yhteistyö, mutta Rannus ei avaa tarkemmin yhteistyön kestoa.

”Puhutaan monivuotisesta, ja monivuotinen yleensä tarkoittaa enemmän kuin kolme vuotta”, hän sanoo.

Carrus Delta kehittää ja valmistaa linja-autoja yhteistyössä Volvo Buses -yhtiön kanssa.

Nyt julkistettu yhteistyösopimus on laatuaan jo toinen Uudenkaupungin autotehtaalla tänä vuonna. Helmikuussa yhtiö kertoi aloittavansa sähköisten linja-autojen sarjavalmistuksen myös Jeti Industriesin kanssa.

Carrus Deltan kanssa tehtävä yhteistyö etenee hieman helmikuussa julkaistua yhteistyötä nopeammalla aikataululla, Rannus sanoo.

Uudenkaupungin autotehtaalla oli viime vuoden syksyllä isot muutosneuvottelut, joiden taustalla oli Mercedes-Benz-autojen tuotannon loppuminen kaupungissa.

Viime vuoden joulukuussa kerrottiin, että Uudenkaupungin autotehdas alkaa koota Sisu Auton sotilasajoneuvoja. Lisäksi viime syksynä Valmet Automotive solmi Patrian kanssa aiesopimuksen panssariajoneuvojen valmistuksesta.