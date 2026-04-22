HS: Vaeltajatubettaja kuoli Käsivarren erämaassaAli Leiniö oli yksi Suomen tunnetuimpia vaeltajia. Hän julkaisi erävideoita Youtubessa.
Vaeltajatubettaja Ali Leiniö on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Asia vahvistetaan HS:lle Leiniön lähipiiristä.
Leiniö kuoli Facebookissa retkeilyryhmässä jaetun päivityksen mukaan hiihtovaelluksella Käsivarren erämaassa. Päivityksen mukaan hänet löydettiin kuolleena maastosta 10. huhtikuuta.
”Perhe ja läheiset toivovat saavansa surra rauhassa”, kertoo läheisten pyynnöstä tehty päivitys.
Leiniö oli yksi Suomen tunnetuimpia vaeltajia, joka julkaisi Youtubessa erävideoita. Hänen kanavallaan on yli 86 000 tilaajaa.
Viimeisen videonsa hän julkaisi vain kaksi viikkoa sitten. Siinä hän vaeltaa Siikanevalla.
Helsingin Sanomat: Tunnettu retkeilyvaikuttaja Ali Leiniö on kuollut
