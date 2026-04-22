Iranin alus avasi tulen kohti laivaa Hormuzinsalmessa – taas Presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvallat jatkaa aselepoa Iranin kanssa. Iranin parlamentin puhemiehen neuvonantajan mukaan ilmoitus on Yhdysvaltojen keino saada lisäaikaa yllätysiskun valmisteluun.

Britannian merenkulkuviranomainen on raportoinut viime päivinä hyökkäyksistä Hormuzinsalmessa. Kuvituskuva. AFP/LEHTIKUVA.

STT

Iranilainen alus avasi tulen kohti konttilaivaa Hormuzinsalmessa keskiviikkona, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen (UKMTO). Viranomaisen mukaan hyökkäys aiheutti vaurioita alukselle, mutta ei henkilövahinkoja.

UKMTO kutsui Iranin alusta tykkiveneeksi.

UKMTO raportoi myös muutama päivä sitten samantapaisesta hyökkäyksestä Hormuzinsalmessa. Tuolloinkin iranilaisalusten kohteeksi joutuneen tankkerin miehistön kerrottiin olevan turvassa.

Brittiläisen merenkulun turvallisuusyrityksen mukaan konttilaiva purjehti Liberian lipun alla ja sille oli annettu lupa kulkea Hormuzinsalmen kautta. Iranilainen uutistoimisto Tasnim puolestaan raportoi, että konttilaiva oli jättänyt huomiotta kaikki Iranin asevoimien varoitukset.

Presidentti Donald Trump ilmoitti myöhään tiistaina Suomen aikaa, että Yhdysvallat jatkaa aselepoa Iranissa Pakistanin pyynnöstä. Trump kirjoitti Truth Social -sivustollaan, että aselepo jatkuu siihen saakka, kunnes Iranin johto ja edustajat kykenevät esittämään yhtenäisen ehdotuksen ja neuvottelut saadaan jollain tavalla päätökseen.

Ilman Trumpin tuoretta ilmoitusta aselepo olisi päättynyt keskiviikkona.

Trump kertoi viestissään, että Yhdysvallat jatkaa edelleen Iranin satamien merisaartoa. Iran on sanonut, että Yhdysvaltain merisaarto on laiton ja merirosvoutta.

Trump sanoi, että Iranin hallinto on erittäin hajanainen, mikä ei ole hänen mukaansa yllätys. Trump viitannee tällä siihen, että Yhdysvallat ja Israel ovat iskuissaan surmanneet monia Iranin johtoon kuuluneita henkilöitä.

Keskiviikkoaamuna Suomen aikaa Trump väitti toisessa, viestissään, että Iranin talous on romahtamassa.

”He vaativat Hormuzinsalmen avaamista välittömästi – he ovat rahapulassa! Menettävät 500 miljoonaa dollaria päivässä. Asevoimat ja poliisi valittavat, etteivät he saa palkkaansa. SOS!!!”

Iran on sanonut, että Yhdysvaltojen merisaarto vaikuttaa vain vähän Iranin kykyyn hankkia peruselintarvikkeita. Iranin maatalousministerin mukaan Hormuzinsalmi ei ole ainut väylä, jota pitkin Iran voi tuoda elintarvikkeita. Ministeri korosti lisäksi Iranin omavaraisuutta.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi pitävänsä tervetulleena Yhdysvaltojen ilmoitusta jatkaa aselepoa Iranissa. Guterresin kommentista kertoi hänen tiedottajansa lausunnossa.

Guterresin mukaan aselevon jatkaminen on tärkeä askel tilanteen rauhoittamiseksi. Lisäksi päätös antaa tilaa diplomatialle ja luottamuksen uudelleen rakentamiselle Iranin ja Yhdysvaltojen välillä.

Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif kiitti Trumpia siitä, että tämä suostui Pakistanin pyyntöön aselevon jatkamisesta.

Sharif sanoi Pakistanin jatkavan pyrkimyksiään saada konflikti ratkaistua neuvottelemalla ja toivoi molempien osapuolien jatkavan aselepoa.

Iran ei ole vielä virallisesti ilmoittanut, aikooko se jatkaa aselepoa. Iranilaismediat ovat korostaneet Trumpin ilmoituksen jälkeen, että Iran ei pyytänyt jatkoa aselevolle.

Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance ei toistaiseksi lähde Pakistaniin neuvottelumatkalle, jonka oli määrä alkaa Yhdysvaltain aikaa tiistaina.

Valkoisen talon mukaan se ilmoittaa lisätiedoista mahdollisiin tuleviin tapaamisiin liittyen.

Trumpin ilmoittamien neuvottelujen Pakistanissa piti alkaa jo alkuviikosta, mutta mahdollisten neuvottelujen aikataulu on nyt täysin auki. Iran ei missään vaiheessa vahvistanut, että se olisi ollut osallistumassa Trumpin ilmoittamiin neuvotteluihin.

Iranin parlamentin puhemiehen neuvonantajan Mahdi Mohammadin mukaan Trumpin ilmoitus aselevon jatkamisesta on merkityksetön. Hänen mukaansa se on Yhdysvaltojen keino saada lisäaikaa yllätysiskun valmisteluun.

”Iranin on aika ottaa aloite omiin käsiinsä”, Mohammadi kirjoitti X-viestipalvelussa.

Mohammadin mukaan merisaarron jatkaminen ei eroa Iranin pommittamisesta ja Iranin on vastattava siihen sotilaallisesti.

Iranin vallankumouskaarti uhkasi ennen Trumpin ilmoitusta, että se tuhoaa naapurimaidensa öljyntuotannon, jos Iraniin tehdään hyökkäyksiä niiden alueelta. Vallankumouskaartin mukaan tukikohtien ja alueiden luovuttaminen vihollisen käyttöön merkitsee sitä, että maa voi sanoa "hyvästit öljyntuotannolleen".

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.