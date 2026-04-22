Kanadalaisyhtiö ostaa Lapista kultaesiintymiä 2,3 miljardilla eurollaIkkarin kaivoksen tuotanto on suunniteltu aloitettavan vuosina 2029-2031.
Kanadalainen kaivosyhtiö Agnico Eagle ilmoitti maanantaina ostavansa kultaesiintymiä kolmelta kaivosalueelta Keski-Lapissa. Kauppojen arvo on yhteensä noin 2,3 miljardia euroa.
Yrityskaupat koskevat Rupert Resources, Aurion Resources ja B2Gold -yhtiöitä.
Rupert on valmistellut uutta Ikkarin kultakaivosta Sodankylään. Agnico Eagle odottaa Ikkarin kaivoksen tuottavan 227 000 unssia kultaa vuodessa kaivoksen ensimmäisten 10 vuoden aikana.
Ikkarin kaivoksen tuotanto on suunniteltu aloitettavan vuosina 2029-2031.
Agnico Eagle omistaa Kittilän kaivoksen, joka on Euroopan suurin kultakaivos. Viime vuonna Kittilä tuotti yhtiön mukaan noin 217 000 unssia kultaa.
Yhtiö kertoo sivuillaan olevansa Kanadan suurin kaivosyhtiö sekä maailman toisiksi suurin kullan tuottaja.
Yrityskaupoista kertoivat Suomessa aiemmin muun muassa Kaleva ja Lapin Kansa.
